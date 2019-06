Réseaux sociaux : les USA demandent toujours plus d'informations pour l'obtention de visas

Pixabay

Si vous êtes présent(e) sur les réseaux sociaux, dites-le !

Un examen poussé des réseaux sociaux pour prévenir de tout acte hostile

Source : AP News

Chaque année, lesaccueillent 15 millions de visiteurs ou travailleurs étrangers sous. On pourrait se dire que ça n'a l'air de rien pour le premier PIB mondial, mais en réalité, la question est centrale pour un État qui fait de laun enjeu majeur. Afin de maintenir celle-ci à un niveau d'excellence, les USA vont bientôt réclamer de nouvelles informations aux demandeurs de visa.qui souhaitent obtenir undevront bientôt renseigner, mais aussiainsi que, comme l'a annoncé le département d'État américain, équivalent du ministère des Affaires étrangères.», a-t-il précisé. La mesure, annoncée dès 2017, a logiquement mis un peu de temps à se mettre en place. Elle devrait toutefois épargner les représentants d'État et certains diplomates, protégés par le droit international.Si jusqu'à présent, ces détails étaient réclamés aux demandeurs s'étant, par exemple, rendus dans des zones où la présence d'organisations terroristes était établie, ils sont aujourd'hui élargis à tous, les autorités américaines considérant que la menace pouvait provenir de n'importe quel pays et de n'importe quel individu.Ces informations sont déjà réclamées pour celles et ceux qui font(Electronic System for Travel Authorization), qui fait office d'autorisation préalable à l'embarquement au sein d'un avion ou d'un navire à destination des États-Unis, en lieu et place du visa, pour les séjours de moins de 90 jours. Le formulaire ESTA demande notamment de signaler les plateformes et identifiants des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent.