Installer directement une application depuis une pub sur Facebook ? Ça risque d'arriver et ce n'est pas une bonne nouvelle

Parmi les nouvelles obligations imposées par le DMA, l'une d'entre elles obligera Apple et Google à autoriser des magasins d'applications alternatifs sur leurs plateformes mobiles respectives. Ainsi, si nous ne risquons plus d'assister à des conflits comme celui qui oppose Epic Games à Apple, nous allons devoir nous préparer à une myriade de concurrents au Play Store et à l'App Store. C'est une bonne nouvelle pour les éditeurs, qui pourront enfin s'affranchir des commissions qui leur sont imposées, et avoir un peu plus de flexibilité dans la distribution de leurs applications.

Et, parmi les nouvelles solutions possibles, Facebook envisage de permettre le téléchargement d'applications directement depuis une publicité, au lieu d'une redirection vers le magasin d'applications officiel. Pour Meta, société mère du réseau social, « Les développeurs méritent d'avoir plus de solutions pour mettre facilement leurs applications à la disposition des personnes qui les souhaitent. ». Dans le même temps, Tom Channick, porte-parole de la société, ajoute : « Nous avons toujours voulu aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options permettraient d'accroître la concurrence dans ce domaine. »