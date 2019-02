16 projets retenus pour digitaliser les services publics en France

Digitalisation du ministère de l'Intérieur

Faciliter le logement et la formation

Si vous pensez que l'administration française a besoin d'un petit rafraîchissement, sachez que le gouvernement est de votre avis. Après les 17 premiers projets retenus lors du premier appel, il avait ainsi lancé un deuxième appel à projets du(FTAP), le 20 juin 2018.Parmi les 61 dossiers reçus, 16 ont été sélectionnés et leur identité a été annoncée par les ministres Gérald Darmanin et Mounir Mahjoubi, lors du, le 12 novembre 2018. Les lauréats, choisis notamment pour leur ambition et leur caractère novateur, ont particulièrement mis l'accent sur laÀ commencer par ceux du ministère de l'Intérieur. Ainsi, le projet « HIPE » (Harmonisation et Innovation autour du Parcours de l'Étranger) vise à dématérialiser et simplifier les demandes effectuées par les étrangers sur le territoire français, notamment grâce à la data science et l'intelligence artificielle.Dans le même état d'esprit, un chatbot sera mis en place afin de faciliter des démarches telles que celles concernant le permis de conduire, le passeport ou la carte d'identité.D'autres services publics seront également soumis à une transformation numérique conséquente, comme la police technique et scientifique, les services de contrôle fiscal ou le Code du travail, rendu plus accessible.Quant au ministère de la Cohésion des territoires, il sera modernisé grâce à une amélioration du système de maintien dans le logement des personnes vulnérables et une meilleure prévention des impayés locatifs.Enfin, la formation figure également au cœur de cette évolution. Celle des étudiants tout d'abord, avec une plus grande flexibilité du parcours en licence. Mais aussi celle des agents publics, grâce à une plateforme interministérielle de