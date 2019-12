La start-up française Dataiku devient une licorne après l'entrée de Google à son capital

300 clients utilisent les outils d'analyse des données de Dataiku pour développer leur business

Google entre au capital de Dataiku et va l'assister dans son expansion

Source : Maddyness

Dataiku, désormais valorisé à 1,4 milliard de dollars, veut continuer son expansion à travers le monde et va ouvrir de nouveaux bureaux.Dataiku est une start-up fondée en 2013, spécialisée dans la data science, c'est à dire l'étude d'ensembles de données grâce à un ensemble d'algorithmes qui permettent par exemple aux entreprises de prévoir leurs dépenses sur une période donnée, ou à des équipes marketing d'anticiper les besoins de leurs clients.La jeune pousse s'est rapidement fait un nom et une réputation, revendiquant aujourd'hui plus de 300 clients à travers le monde, parmi lesquels Veepee, BlaBlaCar, Ubisoft ou encore la BNP Paribas.Dataiku annonce aujourd'hui une nouvelle levée de fonds et l'arrivée dans son capital du fonds « growth » CapitalG. Ce dernier n'est rien d'autre que le fonds d'investissement de Google, et permet à la start-up d'annoncer une valorisation à 1,4 milliard de dollars.» , précise Xavier Lorphelin, cofondateur du fonds d'investissement Serena qui a vendu une petite partie de ses parts à CapitalG à l'occasion de cette levée de fonds.», explique à son tour Derek Zanutto, associé chez CapitalG.Le moteur de recherche a déjà investi dans des sociétés comme Airbnb, Lyft et Stripe pour ne citer qu'eux. La start-up pourra s'appuyer sur les ressources de Google pour continuer à croître et développer ses technologies d'intelligence artificielle à destination des entreprises.Désormais auréolé de son nouveau statut de licorne, Dataiku ne dévie pas de ses objectifs initiaux et compte continuer à recruter de nouveaux collaborateurs, après avoir doublé ses effectifs de 200 à 400 employés sur la seule année 2019. Florian Douetteau, co-fondateur de la start-up, espère également «» et prévoit l'ouverture prochaine de bureaux au Moyen-Orient.