La plateforme PrestaShop signe un partenariat avec Google, une aubaine pour ses marchands

Le nouveau module intègre la suite PrestaShop Essentials, qui rejoint ses autres modules Facebook, Checkout built with PayPal et Metrics, qui aident au paiement sécurisé, à la mesure des performances et au webmarketing. Avec le lancement de PrestaShop Marketing with Google, les 300 000 marchands de l'éditeur vont pouvoir associer plus facilement leur catalogue produit sur Google et ainsi le rendre accessible à des millions d'internautes et prospects, autant de clients potentiels que les commerçants n'auraient pas pu toucher sans ce partenariat.