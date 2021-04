Google France fournit aux professionnels du tourisme les clés pour réussir leur reprise

Google a alors étudié les facteurs qui influencent les phases d'exploration et d'évaluation dans le processus d'achat, c'est à dire la rareté (plus une chose est rare, plus elle est désirable) ; la preuve sociale (c'est la tendance à choisir des produits, services ou hôtels recommandés par d'autres personnes, par exemple à l'aide des notes) ; les heuristiques catégorielles (ça peut être le côté « bio » ; l'emballage technologique ; un téléphone compatible 5G, etc.) ; les biais d'autorité (lorsqu'une institution légitime va mettre un tampon pour valider un produit, comme 60 millions de consommateurs ou « Élu produit de l'année ») ; le pouvoir du don (ce qu'on offre en plus, par exemple 1 nuit d'hôtel en plus, 1 mois d'abonnement en plus) ; et le pouvoir de l'instant (si quelque chose est disponible immédiatement).