Limitée à 320 km, l'autonomie de la Porsche Taycan Turbo électrique déçoit...

C'est en tout ce que ce révèle le test effectué par l'agence EPA (pour) américaine, même si Porsche compte bien contester ce résultat.Officialisé il y a quelques semaines maintenant, le Taycan est le premier véhicule 100 % électrique de Porsche, et sera décliné en plusieurs versions. L'agence qui gère les tests d'homologation aux Etats-Unis, EPA, a récemment mis la Porsche Taycan Turbo à l'épreuve.Et autant dire que les résultats ont de quoi surprendre et décevoir, puisque selon l'agence, le Taycan Turbo répondrait d'une autonomie de 320 km. Il est à noter que les tests EPA sont plus « stricts » que ceux de la norme WLTP, mais en contrepartie, ils reflètent généralement assez bien la réalité.En comparaison, selon la norme WLTP, mise en avant par Porsche sur son site officel, le Taycan Turbo est doté d'une autonomie comprise entre 381 et 450 km...De son côté, Porsche a d'ores et déjà fait appel à un autre organisme de test (AMCI), totalement indépendant, pour contester le résultat de l'agence américaine. Selon celui-ci, le Taycan Turbo aurait en réalité une autonomie avoisinant les 440 km...Notons à titre d'exemple que selon le test effectué par l'EPA, le SUV Audi e-tron était crédité de 330 km d'autonomie, la Tesla Model 3 de 354 km et la Chevrolet Bolt de 416 km.Reste à savoir maintenant si une autonomie de 320 km est un réel souci pour qui souhaite investir dans une Porsche Taycan Turbo, un modèle 100 % électrique de 680 ch... Affiché à plus de 155 000 euros.