Pornhub blacklisté par PayPal, qui ne veut plus servir d’intermédiaire pour payer ses contributeurs

Pornhub « dévasté »

PayPal sort du bois, accusant la plateforme pornographique d'avoir traité des opérations sans sa permission

Source : Vice

Pornhub accuse le coup. Le YouTube de la pornographie a appris, ce jeudi 14 novembre 2019, la décision de PayPal de ne plus servir de solution de paiement pour rémunérer les créateurs de contenus de l'un des quinze sites web les plus visités au monde (33,5 milliards de visites en 2018). La plateforme canadienne confirme que plus aucun virement ne transite via PayPal.Sans avoir fourni de justification officielle au moment de prendre sa décision, PayPal a donc coupé les vivres de Pornhub. La vice-présidente de la plateforme de vidéos pornographiques, Corey Price, a vigoureusement réagi à la nouvelle, confirmant la panade dans laquelle se retrouve une partie de sa communauté de contributeurs.». En conséquence de la fin de la relation entre les deux entités, Pornhub conseille à ses contributeurs rémunérés d'indiquer au plus vite un autre moyen de paiement, comme le virement bancaire, le chèque ou la cryptomonnaie open source Verge, partenaire de la plateforme.Après la sortie de la numéro 2 du site web, PayPal a réagi dans un communiqué, en indiquant avoir découvert, après un examen, que Pornhub «» . Et le service de paiement d'indiquer avoir «».Pour Corey Price, la plateforme est un espace sûr, «», où ses créateurs de contenus «».La rupture de la relation commerciale entre PayPal et Pornhub pose la question de la totale liberté dont bénéficie un service de paiement en ligne, qui peut du jour au lendemain se retirer de certains sites ou plateformes. Un peu comme une banque, qui n'a pas à justifier son refus d'ouvrir un compte bancaire à X ou Y.