Face aux critiques, la société mère de Pornhub doit changer de nom

En juin 2022, une enquête du New Yorker révèle d'énormes trous dans la modération des différents sites appartenant à MindGeek, et notamment en ce qui concernait les vidéos de mineurs. Bien qu'ils se défendent d'un quelconque rapport avec cette enquête, deux des dirigeants les plus importants de l'entreprise quittent alors leur poste. Et quelques mois plus tard, la société est rachetée par un fonds d'investissement : Ethical Capital Partners.



C'est donc ce dernier qui a choisi de changer le nom de MindGeek pour, selon son post de blog, « prendre un nouveau départ, relancer l'innovation, et s'engager davantage pour un contenu adulte inclusif et diversifié ». Il annonce par ailleurs que ce nouveau branding sera bientôt visible non seulement dans ses communications, mais également sur l'intégralité de ses plateformes.