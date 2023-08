Pornhub attaque un kebab à New York pour protéger sa marque... mais peut-on vraiment confondre les deux ?

On peut se demander à quoi joue vraiment MindGeek en affirmant que les consommateurs pourraient potentiellement confondre les services proposés par les deux entreprises. La validité d'une telle prétention est clairement à questionner, et la balle est désormais dans le camp des tribunaux, qui devront trancher dans cette affaire de non-respect de propriété intellectuelle. Comme l'écrivait Milan Kundera dans son livre Risibles amours en 1969 : « Une foi trop ardente est le pire des alliés. Dès que l'on prend une chose à la lettre, la foi pousse cette chose à l'absurde. » Une phrase qui pourrait bien résumer cette affaire sans queue ni tête. Pour rappel, Pornhub et d'autres sites porno sont actuellement dans le collimateur de la justice française.