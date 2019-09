Google tease officiellement le Play Pass, son abonnement dédié aux applis et jeux vidéo

It's almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm — Google Play (@GooglePlay) September 9, 2019

Une offre payante donnant accès à des applications et jeux premium

Via : 9to5Google

Des plus laconiques, le tweet publié hier par le compte officiel Google Play a aussi le mérite de donner à voir le logo officiel duDans les tuyaux depuis près d'un an , le Google Play Pass pourrait donc faire son arrivée prochainement. Il faut dire que le service par abonnement serrait enPour rappel, ce nouveau service par abonnement offrirait contre une dîme mensuelle un accès privilégié à des centaines de, sans surcoût.Un modèle qui n'est pas sans rappeler celui du Xbox Game Pass , ou plus encore celui d' Apple Arcade — bien que ce dernier ne devrait concerner que les jeux vidéo sur iOS et macOS.Pour l'heure, on ignore évidemment quand Google dévoilera officiellement le fonctionnement et la tarification de son service. Mais on peut imaginer que la conférence que la firme dédiera prochainement au Pixel 4 pourrait être le moment idoine pour ce faire.