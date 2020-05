Shutterstock repense sa rémunération des contributeurs, et ça ne passe pas très bien

Comme on peut le voir sur ce tableau, le niveau 1 offre une rémunération de 15% du montant des ventes, puis 20%, puis 25%, et ainsi de suite jusqu’au niveau 6 et ses 40%, lequel demande de vendre plus de 25 000 licences. Un pourcentage plus élevé qu’auparavant — les contenus les mieux rémunérés, les vidéos, offrant un pourcentage de 30% seulement.

Alors pourquoi cette grogne au juste ? Le système imaginé par Shutterstock, voulu plus juste, prévoit de réinitialiser le « niveau » de chaque contributeur chaque année. Ainsi, les plus gros vendeurs de la plateforme reviendront à chaque 1er janvier à une rémunération de 15%, et il leur faudra recommencer toute l’ascension du début.