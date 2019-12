La banque d'images Shutterstock franchit le milliard de dollars reversé aux contributeurs

Plus de 159 millions de dollars reversés aux contributeurs l'an dernier

Montant annuel des redevances et commissions versées aux contribureurs (© Shutterstock)

6 images téléchargées chaque seconde

Source : Blog Shutterstock

Shutterstock a annoncé, dans un communiqué paru le mardi 10 décembre 2019 depuis New York, avoir atteint le milliard de dollars de revenus versés à ses contributeurs. Ce montant, cumulé depuis 2004, correspond aux redevances et commissions de parrainage versées aux utilisateurs qui proposent leur contenu par le biais des marques Offset, PremiumBeat, Custom et Shuttertock Editorial, qui font partie du réseau Shutterstock.La communauté de contributeurs de Shutterstock rassemble des photographes, vidéastes, artistes, journalistes ou musiciens qui sont désormais plus d'un million. Ils ont contribué à mettre à disposition des clients de la plateforme d'images plus de 300 millions de photos, 16 millions de vidéos et 24 millions de pistes musicales.Année après année, Shutterstock reverse des sommes croissantes à ses contributeurs : 12 000 dollars en 2004, 47 millions en 2012, 139 millions en 2016, 159 millions en 2018 (le record à ce jour), et la barre des 160 millions de dollars annuels devrait être franchie cette année.Et la plateforme génère du contenu et des gains reversés sur chacun des continents du monde. En 2018, Shutterstock a versé 105,3 millions de dollars à des contributeurs en Europe, 26,6 millions en Asie, 23,7 millions en Amérique du Nord, 1,5 million en Amérique du Sud, 1,2 million en Océanie et 700 000 dollars en Afrique.Chaque seconde, ce sont six images qui sont téléchargées depuis la plateforme, qui propose aux contributeurs de suivre, via un, leurs performances en temps réel, ce qui leur permet de connaitre les gains cumulés, le nombre de téléchargements pour chacun des fichiers hébergés ainsi que leur localisation.La banque d'images reverse aux contributeurs, en moyenne, 25 centimes de dollar par photo téléchargée par un abonné Shutterstock., a réagi le patron de l'entreprise américaine, Jon Oringer.