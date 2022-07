La location longue durée de voitures électriques a le vent en poupe

Le programme n'est pour l'instant disponible qu'en France, mais sera rendu accessible dans d'autres pays européens sous peu. Cependant, les prix risquent de varier selon les pays.

En outre, le programme n'est pas accessible à tous. Si Stellantis affirme vouloir « rendre le véhicule électrique accessible au plus grand nombre », son offre est soumise à conditions. Seuls les particuliers qui souhaitent simultanément se débarrasser de leur véhicule actuel à moteur thermique pourront bénéficier d'Electric As You Go.

Cette démarche est donc à considérer avec soin, car pour l'instant, l'entreprise parle d' « échanger » un véhicule thermique contre l'un des véhicules électriques du programme de location, et non pas de le vendre. Un procédé qui ne sera pas forcément à votre avantage. De plus, le véhicule échangé doit être une voiture diesel immatriculée avant 2011, ou un véhicule essence datant d'avant 2006.