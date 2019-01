Samsung CRG9 : un moniteur gamer incurvé de 49" 5K 120 Hz FreeSync 2

Un nouveau moniteur gaming 5K chez Samsung

Le géant coréen Samsung officialise son tout nouveau, un moniteur incurvé dédié à la pratique du gaming. Il s'agit là d'une évolution du précédent moniteur C49HG90 lancé dans le courant de l'année 2017.Une nouvelle génération évidemment mieux dotée, puisque si le CRG9 propose toujours une, la résolution de cette dernière peut désormais grimper jusqu'à(contre 3840 x 1080 pour la génération précédente). À cela s'ajoutent une luminosité de 1000 nits, des angles de vue de 178°, un temps de réponse de 4 ms, mais aussi uneCompatible, le nouveau moniteur CRG9 de Samsung est également certifié HDR10, et la dalle QLED (local dimming) permet de couvrir toute la gamme DCI-P3. Côté connectiques, on retrouve ici deux ports DisplayPorts, une entrée HDMI, un hub USB 3.0 et une prise casque. Bref, de quoi faire le plaisir de plus d'un joueur.À l'heure actuelle, Samsung n'a pas dévoilé le prix de son nouveau moniteur CRG9. Rappelons que le modèle précédent était affiché à 1499 dollars. Côté disponibilité, il se murmure que la dalle est entrée en production en novembre dernier, ce qui augure d'un lancement relativement proche.Le moniteur sera évidemment exhibé sur le stand du constructeur au CES 2019 de Las Vegas, dont l'ouverture des portes est désormais imminente.