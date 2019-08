Apple déchaîne sa colère contre une startup qui propose des répliques exactes d'iOS

© Maulik Sutariya // Unsplash

Apple n'a pas accordé de licence d'exploitation à Corellium

« Trop, c'est trop », Apple joue aussi sur le contexte géopolitique actuel

Source : BusinessInsider

Peu connue pour son ouverture ou pour le partage de ses services et systèmes d'exploitation avec des tiers,s'en prenait la semaine dernière à Corellium . Spécialisée dans la virtualisation, la startup propose aux développeurs et chercheurs en sécurité des versions émulées (sur serveurs ARM) d'Le service, payant, permet notamment de faire fonctionner depuis un navigateur Web n'importe quelle mouture du système d'exploitation mobile d'Apple, afin de pouvoirou développer des programmes et applications adaptés. Ces versions d'iOS peuvent aussi être lancées virtuellement, et toujours depuis un navigateur, sur n'importe quel iPhone grâce à des répliques émulées.Le principal reproche formulé par Apple à l'encontre deet ses activités porte sur l'absence de licence d'exploitation : Apple n'a pas accordé à Corellium le droit d'exploiter, d'une manière ou d'une autre, iOS. Dans sa plainte, formulée cette semaine, la firme fait donc état d'une», explique le groupe dans le dossier déposé cette semaine auprès de la cour du district sud de Floride.», poursuit le géant californien. Corellium, pour sa part, assure dans sa politique de confidentialité (mise à jour en juillet dernier, précise Business Insider), «».Si Apple se défend bien de vouloir décourager le hacking(piratage informatique « bienfaisant », visant à déceler des failles de sécurité pour pouvoir les corriger ultérieurement), l'utilisation des services proposés par Corellium irait au-delà de ce qui est décrit comme de la «». D'après Apple,», argue Apple, qui ponctue sa déposition d'un évocateur «».Plus intrigant, la marque à la pomme fait vibrer la cordeaprès des juristes américains. D'après le groupe, Azimuth, l'un des clients de Corellium spécialisé dans la sécurité, comporterait dans sa propre clientèle «».Contactés par Business Insider, Apple et Corellium n'ont pas encore souhaité donner de commentaires sur cette affaire.