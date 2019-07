Le bot de OUI.sncf est désormais accessible aux utilisateurs d'iOS via Messages

© SNCF

Discutez avec OUIbot ou avec un conseiller

Source : Communiqué de presse

Aprèset, le serviceest désormais disponible sur, permettant ainsi de, présentes sur les iPhone et iPad. OUI.sncf est disponible via, qui est une fonctionnalité de Messages disponible depuis iOS 11.3, qui permet aux marques et entreprises d'établir un lien avec leurs clients en proposant par exemple de répondre à leurs questions.Lors du processus de réservation du billet via OUI.sncf, c'est le robot conversationnel, l'assistant de voyage développé par la compagnie ferroviaire, qui. Sachez que si vous ne souhaitez pas passer par OUIbot ou que celui-ci ne satisfait pas à votre demande, vous pouvez très bien demander à échanger via un conseiller. La SNCF ne garantit cependant pas que celui-ci réponde instantanément.Pour lancer Apple Business Chat et discuter avec le OUIbot, il suffit de cliquer sur l'icône Bulle de message depuis le site internet ou l'application mobile OUI.sncf. La conversation s'ouvre alors automatiquement dans l'appli Messages, ce qui permet à l'utilisateur de démarrer la conversation.