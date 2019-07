Il va pleuvoir de nouveaux émoji sur iOS et Android d'ici la fin de l'année

Une livrée basée sur l'accessibilité et l'inclusivité

Source : Tech Crunch

Le 17 juillet marque le World Emoji Day, la. En ce jour particulier, les géantsetont dévoilé de nouveaux émoticônes, qui seront déployés dans les prochains mois. Une soixante de nouveauxvont envahir nos appareils.Apple et Google ont décidé de, qui se tiennent désormais par la main et pour lesquels il n'existe plus de distinction de sexe ou de peau.Google va proposer 65 nouveaux emojis au public sur sa prochaine mise à jour majeure, Android 10 Q , tandis qu'Apple en proposera 59 supplémentaires lors du déploiement d' iOS 13 , cet automne.Les deux firmes ont axé leurs nouveautés sur. Nous retrouverons par exemple un émoticône chien d'assistance, plusieurs mettant en scène une personne en fauteuil roulant, malvoyante ou aveugle, des emojis de prothèses de bras ou de jambe, ou encore des émoticônes pour les malentendants.On retrouve également de nouveaux animaux (paresseux, flamant rose, loutre, moufette...) et vêtements (short de bain, gilet de sécurité, sari...).