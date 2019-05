Apple lance iOS 12.3 et sa nouvelle application TV

Quelques améliorations mais pas de nouveautés fracassantes

Outre les habituels correctifs, cette version amène surtout la nouvelle, apportant avec elle la possibilité de s'abonner directement à des chaines payantes.Le constructeur vient de proposer au téléchargement, la dernière version majeure de son système d'exploitation mobile. La mise à jour ne propose quasiment aucune nouveauté fonctionnelle et se charge de corriger et d'améliorer l'existant.On peut signaler que les abonnés àverront leur écran d'accueil se renouveler plusieurs fois par jour, pour leur proposer de la musique selon l'heure de la journée, comme le fait Spotify depuis de nombreuses années. Les appels Wi-Fi ont été également été corrigés pour les utilisateurs ayant fait les frais de coupures intempestives.Mais la grande nouveauté de cette version 12.3 reste évidemment l'. Apple a entièrement repensé son logiciel qui regroupe tous les contenus vidéo de l'utilisateur et offre un design plus aéré, où les programmes apparaissent sous forme de cartes.Si la version mobile ne va pas bouleverser les habitudes, celle dédiée au boitier(accessible avec la mise à jour) est plus visible et se rapproche beaucoup de ce que propose Netflix.Une section « Pour vous » propose des suggestions liées à l'historique de lecture, et les autres sections regroupent les programmes phares des différents services auxquels l'utilisateur est abonné. Des sections « Sports » et « Enfants » ont également été ajoutés par Apple pour mieux distinguer les contenus spécialisés des séries et films.Car c'est le grand changement de cette application TV revue et corrigée : la possibilité de s'abonner directement à des chaines payantes comme HBO ou Showtime pour les Etats-Unis. Pour le moment, aucun partenariat n'a été annoncé mais on peut imaginer un jour voir Canal+, OCS ou encore RMC Sport être proposés dans l'interface.Avec cette mise à jour, Apple prépare également le terrain à son service de streaming vidéo, Apple TV+ , qui n'est pas attendu avant l'automne.