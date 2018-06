iOS 12 maintenant disponible en bêta publique

Lire aussi :

iOS 12 disponible sur de nombreux appareils Apple

Modifié le 26/06/2018 à 16h37

Une semaine après la seconde bêta pour les développeurs, la premièreest maintenant accessible à tous les utilisateurs. Si vous avez eu l'occasion de tester la version de développement, vous ne verrez d'ailleurs pas de différences, puisque les deux moutures sont identiques.Pour l'installer, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site beta.apple.com depuis votre iPhone ou iPad, d'enregistrer votre compte iCloud et de suivre les instructions. Vous devrez ensuite télécharger un profil dédié au canal bêta sur votre iDevice. Redémarrez votre terminal, puis danset, cherchez de nouvelles mises à jour. La bêta sera dès lors prête à s'installer.Avant de sauter le pas, sachez tout de même que cette version d'peut présenter quelques bugs et instabilités. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser en tant que système principal. Privilégiez plutôt l'installation sur un appareil secondaire afin d'éviter tout risque de problème grave. Par précaution, effectuez aussi des sauvegardes de vos données sur iCloud.Dès novembre,devrait être lancé officiellement sur les terminaux à la pomme. La firme de Cupertino ratisse large en proposant une compatibilité relativement étendue. Son nouveau système sera ainsi disponible depuis l'iPhone 5S jusqu'au tout récent iPhone X.Les iPad ne sont bien sûr pas oubliés : toutes les tablettes Apple depuis l'iPad Mini 2 seront supportées par iOS 12. Seul l'iPod de sixième génération risque de se sentir seul, puisqu'il sera l'unique modèle compatible.Reste maintenant à espérer qu'Apple ne reproduira pas la même erreur qu'avec iOS 11 en bridant les appareils les plus anciens.