Voici l’astuce pour améliorer sensiblement la qualité de vos appels audio sur votre iPhone

Si "Isolement de la voix" est une fonctionnalité bien pratique, elle est depuis près d'un an méconnue par les utilisateurs et pour cause; il est bien difficile de la trouver.

Pour l'activer il faut tout d'abord que vous soyez déjà en appel audio ou vidéo, sur FaceTime, WhatsApp ou toute autre application prise en charge. Ensuite, il vous faudra accéder au Centre de contrôle de votre appareil iOS en allant taper sur le coin supérieur droit de l'écran. Pour les Mac, cliquez sur le coin supérieur droit, sur l'icône du Centre de contrôle.