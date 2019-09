Nokia est le constructeur n°1 sur les mises à jour Android

Nokia champion des mises à jour Android

La disponibilité desest un souci pour les utilisateurs depuis la création du système d'exploitation. Si Google propose une version majeure de son OS chaque année,et correctifs proposés par le moteur de recherche dans leur propre logiciel.Une récente étude réalisée para répertorié les différents fabricants de smartphones età proposer les dernières mises à jour sur leurs terminaux.Et c'estqui est le meilleur élève avec, la dernière version disponible en date du système de Google. Derrière le finlandais, on retrouvede ses smartphones mise à jour,et au pied du podiumLes autres constructeurs comme Lenovo, OPPO ou Vivo sont loin derrière,, tandis que LG ou Alcatel n'ont même pas 20% de leurs terminaux équipés de la dernière version d'Android, stagnant sous, un logiciel sorti à la fin de l'année 2017.L'étude montre également que lades différentes versions d'Android commence à diminuer sur l'ensemble du parc d'appareils. Lentement mais surement, les efforts de Google pouraux surcouches développées par les constructeurs portent leurs fruits, en particulier chez les plus populaires d'entre eux.C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Ces derniers conservent ainsi leur téléphone de plus en plus longtemps,, tout en profitant, selon la marque de leur smartphone, des dernières fonctionnalités, comme desde sécurité les plus récents.