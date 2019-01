Android Q va permettre à votre opérateur de verrouiller votre smartphone

Les opérateurs pourront restreindre l'accès au réseau mobile

D'après 9To5 Google , de récentes modifications sur le premierde Android Q ( dont nous vous parlions la semaine dernière ) accorderaient bien plus de permissions aux opérateurs quant au contrôle du réseau.», c'est en ces termes que le code source de la future version d'Android fait référence à la granularité améliorée des contrôles des opérateurs sur l'accès à leur réseau.Plus concrètement, cela pourrait conduire à des. Autrement dit : il deviendrait techniquement possible aux opérateurs de restreindre l'accès au réseau mobile leur appartenant. Impossible dès lors de bénéficier des services d'opérateurs distincts via deux cartes SIM.Rien n'indique que les opérateurs feront usage de ces nouveaux paramètres. Mais on ne saurait que vous conseiller de privilégier l'achat d'un smartphone désimlocké pour éviter tout blocage ultérieur.