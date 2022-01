Connu pour ses scooters, NIU va arriver en Europe avec des vélos électriques

Du côté du marché nord-américain, c'est un moteur de 500 W qui devrait être monté sur le BQi. De quoi lui offrir des pointes de vitesse pouvant atteindre les 45 km/h. Dans tous les cas, contrairement aux premières photos dévoilées, ce vélo électrique devrait bien disposer de pédales. Pour tous également seront proposés des freins à disque hydraulique, de même qu'une courroie crantée en carbone à la place de la traditionnelle chaîne.

Quant au prix, NIU annonce un lancement de son nouveau produit à 1 500 euros, soit environ 1 700 dollars US. De quoi susciter un certain intérêt, d'autant plus que le porte-bagage situé à l'arrière permet de transporter un panier, bien pratique pour un usage urbain comme un pique-nique à la campagne. Malgré la crise mondiale que traverse la production de certains composants, NIU devrait proposer ce vélo électrique dans son catalogue en 2022. Sa participation à l'édition prochaine du CES de Las Vegas permettra peut-être d'en apprendre davantage sur les caractéristiques du BQi.