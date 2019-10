La NASA met en ligne de nombreuses modélisations et données 3D de la Lune

© NASA

Photos HD et informations relatives au relief

Une Lune de synthèse parfaitement fidèle à la réalité

© NASA

Source : TechCrunch

La Lune a souvent été recréée en images de synthèse, pour des films et des jeux vidéo. Mais si dans ces œuvres, l'astre paraissait réaliste, qu'en était-il vraiment ? La NASA a décidé de faciliter ce travail de création, avec la mise à disposition de son « CGI Moon Kit » , comprenant à la fois des photos du satellite naturel de la Terre, mais également des données topographiques.Pour recueillir ces informations détaillées, l'agence spatiale américaine a exploité son « Lunar Reconnaissance Orbiter » (LRO), une sonde qui tourne autour de la Lune depuis plus de dix ans. Celle-ci comprend notamment un appareil photo de haute qualité, qui prend régulièrement des clichés HD de la surface de l'astre. Son travail constant lui a permis de couvrir l'ensemble de la face visible, l'hémisphère caché restant bien sûr à l'abri de l'œil indiscret de l'orbiteur.Par ailleurs, pour obtenir les détails de la topographie lunaire, l'outil fait appel à un « altimètre laser ». L'instrument fonctionne de la façon suivante : il envoie un signal laser vers la surface et mesure le temps nécessaire pour qu'il lui revienne, ainsi que son intensité à son retour. Cette méthode permet alors de recenser avec précision les altitudes des différents points, des données ensuite regroupées dans une carte dite « de déplacement ».Pour obtenir une représentation fidèle du satellite, il convient alors de superposer cette carte aux photos prises de la surface, puis d'enrouler le tout autour d'une sphère. Et voilà une Lune aussi vraie que nature !Voici ce que cela donne, en GIF (cliquez sur l'image pour ouvrir) :Les ressources du CGI Moon Kit sont accessibles à tous, gratuitement. Elles pourraient être utilisées par des artistes 3D, mais également par des développeurs de jeux vidéo : on imagine d'ici un futur Battle royale où l'on pourra explorer la Lune tout en pulvérisant ses adversaires.