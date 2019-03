La NASA publie un livre photo interactif gratuit pour exposer la beauté de la Terre

Le grand désert salé Dasht-e Kavir vu depuis l'ISS © NASA



Europe, Mars, Ryugu, Ultima Thulé, les actualités du domaine spatial nous font souvent voyager vers des contrées lointaines; mais aussi surprenantes et époustouflantes que peuvent être les images qui nous parviennent, le corps céleste le plus majestueux reste, sans aucun doute possible, notre très chère Terre.En téléchargement gratuit pour ses versions ebook et .pdf , ce livre sobrement intituléest également disponible dans une version interactive depuis votre navigateur web préféré. Par ailleurs, si vous désirez posséder un bel objet, la NASA a aussi publié une très belle édition papier pour 53 $ Earth, c'est 168 pages d'un livre interactif qui regroupe des images de la Terre provenant des différents satellites et engins de la NASA orbitant autour de notre planète. La célèbre agence spatiale nous livre ici quatre galeries dans lesquelles sont rassemblés les différents clichés, à savoir : « atmosphere ; water ; land ; ice and snow ». Les différentes galeries contiennent au total 72 sublimes images, chacune accompagnée d'un court descriptif qui permet de donner du contexte, ainsi que d'un lien renvoyant vers l'histoire complète du cliché, mais aussi ses références et d'autres liens pointant vers des ressources supplémentaires afin d'en savoir plus.L'image que vous pouvez apprécier ci-dessus montre par exemple le lac Wiyâshâkimî, aussi appelé Clearwater Lakes. Situé au Québec, ce lac correspond à deux impacts d'astéroïde ayant laissé d'énormes cratères, toujours visibles depuis l'espace, il y a quelque 290 millions d'années. Le cliché en début d'article montre le grand désert salé Dasht-e Kavir en Iran, il a été obtenu depuis la station spatiale internationale (ISS) par un astronaute le 14 février 2014 à l'aide d'un Nikon D3 et d'un objectif de 200 mm.Véritable croisée entre la science et l'art, ce livre interactif fruit d'un travail conséquent, a été rendu accessible gratuitement par la NASA pour la simple et bonne raison que l'agence espère qu'il