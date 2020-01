Quand Microsoft configure Bing par défaut sur Chrome en installant Office 365

Une installation forcée pour donner une visibilité nouvelle à Bing

Une décision qui passe mal dans les entreprises



Bing n'est pas mort et Microsoft veut le faire savoir à ses clients professionnels, quitte à leur forcer la main. L'éditeur va imposer à ses clients l'utilisation du moteur de recherche et modifiant les réglages du navigateur Chrome.Concrètement, le programme d'installation Office 365 ProPlus intégrera dès le mois prochain une extension Chrome qui modifiera le moteur de recherche Google par Bing, sauf si ce dernier est déjà paramétré par défaut sur l'ordinateur.Les nouvelles installations d'Office 365 seront concernées, mais le seront également celles mises à jour dans les prochaines semaines. Microsoft va proposer cette option en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.Microsoft justifie cette décision pour offrir aux utilisateurs d'Office 365 plus de rapidité dans l'accès à leurs fichiers de travail. Bing permet d'effectuer des recherches sur le Web, mais aussi dans les espaces de stockage en ligne afin de trouver un fichier texte, un tableur ou des pièces jointes reçues dans Outlook sans ouvrir les services associés.Les administrateurs informatiques sont malgré tout vent debout contre cette décision prise par Microsoft et ont créé un fil Reddit très populaire aujourd'hui pour manifester leur colère. Fort heureusement pour eux, l'option n'est pas obligatoire et Microsoft a rapidement mis à jour sa page de support pour indiquer aux administrateurs informatiques la procédure pour empêcher ce changement à l'installation ou modifier le moteur de recherche par défaut dans Chrome.Un bouton sera également accessible pour les utilisateurs individuels et sera placé à côté de la barre d'adresse pour désactiver Bing en un clic.