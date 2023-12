Intelligence artificielle : Microsoft va bientôt intégrer Deep Search à Bing, la fonction qui affine vos recherches sur le Web

« Expliquez le fonctionnement des différents programmes de cartes de fidélité au Japon, y compris les avantages, les conditions et les limites de chacun d'entre eux. Inclure des exemples de cartes de fidélité populaires dans différentes catégories, telles que les magasins de proximité, les supermarchés et les restaurants. Comparez les avantages et les inconvénients de l'utilisation des cartes de fidélité par rapport aux autres méthodes de paiement au Japon, y compris les récompenses et les avantages actuels. Mettez en évidence les services les plus populaires et les commerçants participants ».