Bing permet la résolution d'équations complexes

L'intelligence artificielle au service des maths

Bing et les utilisateurs, c'est une histoire d'amour qui n'a jamais réellement commencé. Le moteur de recherche lancé par Microsoft n'a jamais séduit les foules et vit actuellement dans l'ombre du géant Google ; ce dernier s'octroie une part de marché de 9 recherches sur 10 dans le monde, laissant des miettes à son adversaire direct.Mais Bing a plus d'intérêt que ce que l'on pourrait croire. En effet, l'on découvre dans la version iOS de son application que le moteur de recherche possède une fonction de résolution d'équations complexes, le Math Mode.Il utilise pour ça la caméra de l'iPhone et se sert de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images du service. En temps réel, il analyse l'équation inscrite sur la feuille de papier ou le tableau blanc que la caméra est en train de filmer, résout le problème et donne la solution à l'utilisateur. Il donne également la méthodologie à suivre qui l'a conduit à cette résolutionLe « Math Mode » est accessible en ouvrant la caméra et en le sélectionnant en faisant glisser les différents modes de reconnaissance visuelle du logiciel.Pour l'heure, la fonction n'est disponible qu'aux États-Unis et devrait prochainement être déployée sur les versions Android de Bing Mobile. Aucune information cependant pour une disponibilité en France.