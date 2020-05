UBCO, le fabricant néo-zélandais de vélos tout-terrain et utilitaires va débarquer en Europe

© UBCO

De nouveaux marchés européens dans le viseur de UBCO

© UBCO

Deux nouvelles versions du UBCO 2x2, dont un buggy ?

Source : Electrek

Après avoir conquis l'Australie et s'être récemment lancé sur le marché américain, UBCO vient de nommer un directeur du marketing dédié à l'Europe et compte se lancer dans de nouveaux pays. L'entreprise a bouclé une levée de fonds de série A et souhaite passer à une série B dans l'année.Née en 2014 en Nouvelle-Zélande, UBCO crée et commercialise des mobylettes et vélos électriques tout-terrain destinés au grand public - pour un certain prix, toutefois. L'entreprise a rapidement acquis un certain succès, notamment en Australie, en alliant des engins utilitaires à une technologie avancée et des lignes élégantes, souvent vintages, à l'image de sonest le UBCO 2X2 L'entreprise vient donc de nommer Neil Tierney en tant que « CMO » (directeur du marketing) pour le continent européen. UBCO, qui a bouclé un tour de table de financement en novembre, compte désormais s'allier à de nouveaux distributeurs au Danemark, en Espagne et en Suède. À noter que les produits de la marque ne sont pas totalement absents du vieux continent puisque déjà présents au Royaume-Uni, en Suisse, au Pays-Bas et en Lituanie.Si l'entreprise a fait parler d'elle pour son vélo électrique tout-terrain sans pédales, son produit phare, comme nous l'évoquions, est l'UBCO 2x2, une moto électrique tout-terrain dotée de deux roues motrices, et de deux moteurs électriques de 1 kW implantés dans chaque roues pour une vitesse maximale de 50 km à l'heure. Sa batterie permet de profiter de 150 km d'autonomie sur du plat.Or, Neil Tierney a teasé l'arrivée de nouveaux véhicules auprès du site. Il a notamment abordé le développement d'une nouvelle version du UBCO 2x2, mais en 2x1, pour être conforme aux régulations de certains pays européens concernant les e-bikes. L'entreprise travaille également sur un UBCO 4x4, qui serait en réalité un petit buggy.