VanMoof annonce ses S3 et X3, deux vélos électriques à 1 998 euros

© VanMoof

Un cadre pour se distinguer

Le VanMoof X3 © VanMoof

© VanMoof

Techniques antivol

© VanMoof

© VanMoof

Sources : Engadget, VanMoof

C'est d'ailleurs le prix le plus bas jamais proposé par VanMoof, qui a placé le S2 à 2 590 euros en précommande, puis à 3 390 euros.De prime abord, les deux modèles ont l'air de beaucoup ressembler aux anciens modèles. Mais le concepteur en chef de la marque, Job Stehmann prévient que «», ajoutant : «».En revanche, c'est essentiellement le cadre qui distingue le S3 du X3. Le premier, plus encombrant, est taillé pour les utilisateurs mesurant entre 170 et 210 centimètres. Le X3, plus compact, s'adresse aux personnes entre 155 et 200 centimètres. Il adopte un cadre « en croix » et des roues de 24 pouces, là où le S3 préfère un cadre plus conventionnel et des roues de 28 pouces.Le X3 a également une petite spécificité : un petit accessoire situé à l'avant et destiné à l'accrochage d'un panier ou de petits objets. En revanche, tous deux disposent de freins à disques hydrauliques avant et arrière, d'un écran matriciel permettant notamment le suivi de la batterie et d'un éclairage LED à l'avant. Malgré leurs légères différences, le X3 et le S3 partagent également le même poids (19 kilos) ainsi que les mêmes coloris noir et blanc.Côté technique, les deux modèles de VanMoof affichent des caractéristiques identiques. Le S3 et le X3 disposent du même moteur de 250-350W délivrant 59 Nm de couple. À travers une boîte de quatre vitesses à changement électronique et deux modes de fonctionnement (puissance maximale ou économique), ces vélos électriques peuvent atteindre les 25 km/h.L'alimentation de ce moteur repose sur une batterie de 504 Wh autorisant une autonomie comprise entre 60 et 150 kilomètres selon le mode choisi par le cycliste. Les deux vélos sont vendus avec un chargeur 36 V 4A permettant 50 % de charge en 80 minutes et une charge complète en 4 heures.Les deux modèles disposent d'un antivol monté sur le moyeu arrière. Contrôlable au guidon ou via un smartphone, ce système bloque la roue arrière. En cas de manipulation, une alarme progressive se déclenche tandis qu'un logo en forme de crâne apparaît sur le cadre et sur l'écran. Ceci doit dissuader les voleurs, mais ne les empêche pas de simplement soulever le vélo. Dans ce cas, celui-ci peut être géolocalisé : le propriétaire peut alors tenter de récupérer lui-même son véhicule ou avoir recours au programme « Peace of Mind » de VanMoof. Disponible à Paris, il promet de retrouver le véhicule sous deux semaines, ou d'en fournir un nouvel exemplaire. Outre l'abonnement, le service facture aussi des surcoûts à partir du second vol.Les S3 et X3, quant à eux, ont un dernier point commun : ils sont tous deux proposés au prix de 1 998 euros. Les livraisons du S3 doivent démarrer le 3 juillet, alors que celles du X3 ne démarreront que le 31 juillet.