L'ancien président de Tata Motors place ses billes dans la moto électrique Tork T6X

Élu homme d'affaires de l'année en 2005 par Forbes, Ratan Tata est un entrepreneur connu et reconnu dans le milieu de l'automobile. Après plusieurs décennies à la tête du groupe Tata, le diplômé de Harvard abandonne la direction de la multinationale en 2012, à l'âge de 75 ans. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de suivre l'actualité du secteur avec sérieux et attention.Tant et si bien que la montée en puissance de l'électrique lui a même donné quelques idées : l'octogénaire a ainsi jeté son dévolu sur une jeune pousse indienne répondant au nom de Tork Motors, rapporte Techradar.Basée à Pune (non loin de Bombay), l'entreprise développe actuellement sa propre moto électrique, la Tork T6X, qui constituera le modèle phare de son offre zéro émission d'ici quelques mois.Le produit a pour ambition de filer à une allure maximale de 100 km/h, pour une autonomie de 100 kilomètres. Il faudra également compter une heure pour recharger les batteries à 80 %. Le fait est que les représentants de Ratan Tata ont rencontré leurs homologues de Tork pour évaluer la viabilité du projet. Objectifs : 5 000 ventes au cours de la première année de commercialisation, puis 20 000 lors de la seconde.», a déclaré M. Tata. Et de poursuivre : «».