Les voitures c'est fini pour Lime, qui ferme son service LimePod

Source : TechCrunch

Lime tire un trait sur sa flotte de véhicules. La start-up connue pour ses trottinettes électriques en accès libre avait débuté un programme de test, LimePod en novembre dernier en proposant des voitures en auto-partage dans les rues de Seattle. Elle souhaitait proposer un nouveau service de co-voiturage pour des courtes distances, et à terme, remplacer ces véhicules à moteur thermique par de nouveaux modèles 100 % électriques.Malgré les 200 000 trajets enregistrés en près d'un an, la société n'a pas réussi entre temps à trouver de partenaire durable pour lui fournir ces véhicules et préfère abandonner le projet pour revenir à ses fondamentaux.», explique la société dans un e-mail envoyé aux clients LimePod.Lime a dans le même temps annoncé avoir franchi la barre des 100 millions de trajets dans le monde effectués avec ses trottinettes électriques. L'avenir semble radieux pour la start-up qui va désormais se focaliser sur le développement de ces nouveaux moyens de locomotion urbains.