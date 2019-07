Vélo électrique : le moteur capable de récupérer de l'énergie au freinage est une réalité

Moteur pédalier ou moteur dans la roue ?

GMAC : un moteur électrique puissant qui intègre la régénération

Source : Electrek

Cette innovation technologique représente un bond en avant colossal dans le domaine des vélos électriques, qui seraient une meilleure option en ville que la voiture électrique Lorsque l'on souhaite acheter un, cette question se pose : quel moteur choisir entre leet le? Les premiers, beaucoup plus légers, offrent l'assistance la plus efficace et sont bien plus résistants. Les seconds, néanmoins, offrent plus de puissance brute, et certains modèles intègrent la, ce système permettant deEncore limitée, la régénération permet un. Toutefois, la conception de ces moteurs est moins fiable : ils nécessitent en effet une maintenance importante et résistent moins bien dans le temps.Le fabriquant de pièces pour vélos électriques, basé à Vancouver, s'est associé au fabricant chinoispour développer le, un- pour roue arrière - qui combine les avantages des deux types principaux de moteurs.Contrairement aux moteurs dans la roue classiques, la conception de celui-ci le rend beaucoup plus léger et extrêmement résistant.Lenécessite beaucoup moins d'entretien et améliore la maniabilité du véhicule. De plus, il est capable d'de ce dernier, économisant donc leur entretien. Et bien sûr, il intègre laLe GMAC offre donc un excellent rendement et réalise un bond en avant dans l'industrie du vélo électrique. Cependant, comme il s'agit d'une nouveauté qui inclut les coûts de développement,. Ce moteur moyeu nouvelle génération a ainsi intégré le catalogue 2019 deavec un prix affiché de 475 dollars.