Lime : la réservation arrive aux US, bientôt en Europe ?

Un service de réservation payant

Les réservations desont désormais actives aux États-Unis et arriveront bientôt en Europe.Lime pense à ces utilisateurs pressés qui n'ont pas envie de parcourir plusieurs rues avant de trouver leur trottinette. Ladevrait être déployée d'ici quelques jours en France et plus largement en Europe.sépareront le moment où vous réserverez votre trottinette et le moment où vous devrez, au plus tard, la déverrouiller. Si toutefois vous en trouvez une autre qui vous convient mieux, vous pouvez annuler votre réservation.À noter cependant que. Si l'on en croit les annonces de Lime, le tarif pour réserver une trottinette est le même que. Ainsi, mieux vaut être prêt à partir au moment où vous réservez votre trottinette, sinon cela pourrait vite vous coûter cher.