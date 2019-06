Revolt dévoile une nouvelle petite moto électrique disposant de 150 km d'autonomie

© Revolt

Une nouvelle 125 cc électrique chez Revolt Motors

© Revolt

Quatre sonorités ... mais une fiche technique encore peu détaillée

Source : Electrek

Le fabricant indienva lancer sa toute nouvelle création,, une moto électrique au look particulièrement aguicheur.Il y a quelques jours, le français Easy-Watts dévoilait une doublette de nouvelles motos électriques . Aujourd'hui, c'est au tour du groupe indiende: laIl s'agit ici d', équivalant à une. On y retrouve, avecCettedispose également deavec notamment un démarrage de type «», un tracking GPS, un système de télémétrie...Le constructeur a également doté sa moto de, pour «» le pilote, d'une part, mais aussi (et surtout) pour. On peut ainsi opter pour les modeset. Démonstration en vidéo ci-dessous :de sa moto RV400, ni même de dévoiler le prix de vente.selon certains analystes.Notons que Revolt souhaiterait également développer, pour des questions de performances et de recyclage. Au Japon, on trouve déjà