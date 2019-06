Des freins de scooters en libre-service sabotés à Paris, certains véhicules retirés

Des révisions complètes

Des plaintes déposées

Les utilisateurs du service COUP ont reçu vendredi 7 juin un message annonçant l'arrêt temporaire de leur service de scooter électrique en libre-service.La faute à un sabotage des câbles de freins de plusieurs dizaines de scooters dans la capitale. Cityscoot a constaté que les câbles de démarrage et de freinage avaient été sectionnés sur «» de leur flotte, selon un communiqué. Au total la société possède plus de 4000 scooters à Paris. Du côté de son concurrent, COUP, une quinzaine de deux-roues aurait été sabotée, sur sa flotte de 1700 véhicules.Par précaution, le service COUP a provisoirement arrêté la location de scooters en libre-service, pour examiner la totalité de sa flotte et éviter des accidents sur des véhicules sabotés. Dans un mail envoyé aux utilisateurs, la société a indiqué avoir rouvert son service lundi 10 juin dans l'après-midi. Certains scooters n'ont pas encore été réparés et restent garés dans Paris, mais la flotte a été vérifiée et les véhicules dysfonctionnels sont identifiés et ne peuvent pas être utilisés.Du côté de Cityscoot, aucun arrêt de service. En revanche, le contrôle des 4000 scooters parisiens «» sur le terrain. Un message d'alerte apparaît aussi sur l'application de location avant d'utiliser un scooter. Il invite à vérifier le bon état du véhicule et plus particulièrement le système de freinage.Les sociétés Cityscoot et COUP ont déposé plainte dès vendredi contre X. Une enquête est menée afin de retrouver les coupables du sabotage.Selon nos confrères de France Info , l'entreprise COUP a déclaré : «».