Faut-il interdire les vélos et les trottinettes électriques sur les campus universitaires ?

Les élèves du Boston College, aux États-Unis, ont reçu un message qui n'a pas dû plaire à tout le monde. L'université a, en effet, annoncé que les petits véhicules électriques n'étaient plus autorisés sur le campus. Une décision brutale, motivée par des raisons de sécurité, mais qui pourrait avoir un impact sur de nombreux étudiants, car les trottinettes et les vélos électriques sont de plus en plus présents sur les campus du monde entier. Ces moyens de transport faciles à prendre en main permettent aux futurs diplômés de se déplacer plus rapidement entre les différents bâtiments, parfois très éloignés les uns des autres, sans transpirer ni se sentir courbaturés après une semaine de cours.

Mais, bien sûr, ils présentent aussi leur lot de problèmes. On reproche aux conducteurs d'être moins respectueux du code de la route ou des règles de sécurité, ce qui provoque des accidents et des blessures dans des zones souvent occupées par des piétons. Et, comme dans beaucoup de villes, le manque d'infrastructures adaptées fait de cette nouvelle mobilité urbaine une véritable plaie, rendant les campus moins agréables et moins sûrs.

De plus, les propriétaires de vélos et de trottinettes électriques ont pris l'habitude de stocker leur appareil chez eux, dans leur appartement ou leur chambre étudiante. Notamment parce que leur prix peut rapidement atteindre des sommes à quatre chiffres, mais aussi parce qu'ils ont besoin d'être rechargés. Et, comme l'a expérimenté la ville de New York, les batteries de mauvaise qualité de certains véhicules d'entrée de gamme ont une fâcheuse tendance à prendre feu. Ce qui représente un énorme problème de sécurité dans des bâtiments où le nombre d'occupants par étage est généralement bien plus élevé que la moyenne.