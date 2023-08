Des avatars plus humains que jamais : Meta fait pousser des jambes comme par magie

C'est la dernière version bêta d'Horizon Worlds qui nous permet de découvrir ses nouveaux avatars enfin complets, mais il y a encore plusieurs limitations présentes.

Pour voir les jambes de son avatar, il faudra passer obligatoirement devant un miroir dans l'expérience virtuelle. Si l'on baisse la tête, les jambes et les pieds répondent toujours désespérément aux abonnés absents. Il est tout de même possible de voir les jambes des avatars autour de vous.

Les jambes virtuelles n'ont pas non plus d'animation lorsqu'un avatar plie les jambes une fois assis ou s'il s'accroupit, et ce, même dans une vue à la troisième personne.

Meta a indiqué que les utilisateurs toujours actifs sur Horizon Worlds n'auront pas à attendre longtemps pour découvrir leurs nouvelles jambes, et que la mise à jour arriverait dans la version publique dans quelques semaines.

On peut aussi s'attendre à de nouvelles informations sur les évolutions des avatars et du metaverse le 27 septembre 2023, à l'occasion de la nouvelle édition de la conférence Meta Connect. Le prochain casque de réalité virtuelle de Meta, le Meta Quest 3 sera aussi présenté en détail par Mark Zuckerberg, malgré le fait qu'un exemplaire soit déjà dans la nature.