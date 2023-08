Discuter avec des célébrités décédées ? Meta veut rendre cela possible avec Llama 2

Meta pourrait bientôt vous permettre de converser librement avec Abraham Lincoln et d'autres célébrités ou personnages historiques décédés. C'est ce que l'on apprend cette semaine du Financial Times, dont les propos nous sont rapportés par Neowin. Le média explique que la maison mère de Facebook, Instagram et Threads cherche à conférer à son IA, Llama 2, cette fonctionnalité un peu particulière.