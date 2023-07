Ce service vous permet déjà de jouer avec Llama 2, le nouveau modèle d'IA de Meta

C'est ce qu'a annoncé la plateforme le 27 juillet dernier sur X (ex-Twitter). On apprend que Poe gère désormais trois modèles différents de l'IA « Llama 2 » signée Meta : Llama-2-70b, Llama-2-13b et Llama-2-7b. Poe recommande toutefois la première des trois, plus que les autres, puisqu'elle « fournit des réponses de plus haute qualité », d'après le service.