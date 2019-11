Bientôt une clé biométrique chez Yubico, la YubiKey Bio

© Yubico

Une clé qui obéit au doigt

Compatibilité maximale

Source : Yubico

Yubico est une entreprise suédoise qui doit notamment sa renommée à la YubiKey , un appareil permettant une authentification à double facteur renforcée. Elle a également collaboré avec Google, pour le lancement de la clé de sécurité Titan . La société ne se tirait-elle pas une balle dans le pied en aidant un géant de la tech à sortir un produit directement concurrent ?En réalité, Yubico savait probablement qu'elle disposait d'un autre atout. Lors de la conférence Microsoft Ignite, l'entreprise a en effet présenté une nouvelle clé de sécurité : la YubiKey Bio. Et comme son nom l'indique, celle-ci explore le champ de la biométrie, en embarquant un capteur d'empreintes digitales.Concrètement, comme on peut le voir sur la (très) brève vidéo de démonstration, l'utilisateur peut se servir du dispositif pour se connecter à son compte simplement à l'aide de son doigt, sans entrer de mot de passe. Ainsi, la YubiKey Bio ne semble pas s'arrêter à l'authentification à double facteur, mais paraît pouvoir être utilisée pour une identification complètement biométrique (comme c'est le cas sur de nombreux smartphones actuels).Si la présentation est réalisée sur une connexion à Windows 10, Yubico affirme que sa clé sera compatible avec différents appareils, systèmes d'exploitation et applications. En plus des empreintes digitales, le dispositif prendrait également en charge l'authentification par code PIN, pour une conformité totale avec les standards FIDO2 et WebAuthn, des normes que l'entreprise a contribué à établir.Enfin, à l'instar de ses aînées, la YubiKey Bio ne nécessite aucune batterie, ni pilote ou logiciel spécifique.Malheureusement, Yubico n'a pas communiqué de date de lancement, ni le prix auquel le produit sera vendu. On suivra donc les futures annonces de l'entreprise pour en savoir davantage.