Logitech lance un combo clavier/souris... pour Chrome OS

Un duo clavier/souris pour Chrome OS chez Logitech

Prix et disponibilité

Source : Engadget

Evidemment, produits estampillés «» oblige, ce nouveau clavier K580 et cette souris M355 sont taillés pour Chrome OS.À l'occasion de sa récente conférence, le géant américain a officialisé ses nouveaux smartphones Pixel 4 , mais aussi son Pixelbook Go . Chrome OS était également à l'honneur, et c'est cette fois Logitech qui a présenté ses nouveaux accessoires dédiés à l'OS de Google.Identifié comme étant «», le clavier sans-fil K580 se pare notamment d'une touche Google Assistant, et de raccourcis propres à Chrome OS. Côté technique, Logitech annonce une frappe à la fois précise et silencieuse, via un mécanisme de type ciseaux.La souris sans-fil M355, elle, est également compatible Chrome OS, avec (comme pour le clavier) la possibilité de se synchroniser en Bluetooth ou via le dongle USB fourni.», explique Art O'Gnimh, pour le compte de Logitech.Evidemment, il va sans dire que, malgré leur côté «», ces nouveaux périphériques signés Logitech ne sont pas les seuls à être compatibles avec Chrome OS, loin de là...Le clavier Logitech K580 ChromeOS Edition et la souris M355 sont d'ores et déjà disponibles depuis la boutique Logitech, mais aussi via le Google Store.Le premier est affiché au tarif de 49,99 dollars, tandis qu'il faut débourser 29,99 dollars pour mettre la main sur la petite souris.