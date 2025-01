La firme de Mountain View déploie également Class Tools, une suite de fonctionnalités dédiées à l'éducation permettant aux enseignants de contrôler en temps réel les écrans de leurs élèves, de partager du contenu, d'activer les sous-titres ou la traduction automatique, et de diffuser le travail d'un élève à toute la classe. Google Classroom intègre par ailleurs FigJam de Figma, permettant dorénavant aux professeurs d'attribuer des tableaux blancs virtuels pour les travaux de groupe et les séances de brainstorming.

En parallèle de ces nouvelles fonctionnalités, Google a annoncé l’arrivée de plus de 20 nouveaux modèles de Chromebooks en 2025, dont les gammes Chromebook et Chromebook Plus. Parmi ces nouveaux appareils figurent le Lenovo Chromebook Plus 2-en-1 de 14 pouces, récemment dévoilé, et le Samsung Galaxy Chromebook Plus, lancé en octobre dernier.