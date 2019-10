De nouvelles touches Office et emoji font leur apparition sur les claviers Microsoft

Un touche pour accéder au hub Office

Un sélecteur d'emojis

Source : The Verge

Ces nouvelles touches apparaîtront dans le clavier Bluetooth 5.0 de Microsoft, disponible au prix de 49,99 euros à partir du 15 octobre.Ce nouveau clavier est alimenté par deux piles AA qui devraient être capables de durer trois ans. Il est également rétro compatible avec les versions Bluetooth 4.x.La touche Office, testée plus tôt dans l'année par l'entreprise, remplace la touche Windows située à droite du clavier. Elle sera utilisée pour lancer l'application Office sur Windows 10, qui sert de hub à la suite professionnelle de Microsoft.Il sera également possible de la configurer comme un raccourci clavier des logiciels Word, Excel, PowerPoint, etc. Par exemple, Office + W pourra lancer Word.La nouvelle touche emoji, elle, est plus surprenante. Elle permettra en effet d'ouvrir le sélecteur d'emojis sur Windows 10, mais ne pourra pas être configurée pour des raccourcis claviers.On connaît la popularité des emojis en ligne, mais il est difficile de dire si d'autres constructeurs de matériel informatique incluront ce type de touches à l'avenir.