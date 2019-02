Razer BlackWidow Lite : le clavier à vocation professionnelle et gaming

Un clavier à vocation hybride chez Razer

Spécialiste des accessoires gaming, Razer annonce son nouveau clavier, qui promet d'allier les performances d'un clavier gaming, à un aspect sobre et minimaliste, parfait pour s'intégrer dans un environnement professionnel. Équipé avec les switchs mécaniques Razer orange, le clavier BlackWidow Lite assure par exemple une expérience de frappe en toute discrétion.", déclare Min-Liang Tan, le cofondateur et PDG de Razer. "Le BlackWidow Lite se présente comme un clavier compact, et sans pavé numérique, avec un câble tressé détachable pour faciliter son stockage et sa portabilité. Les touches rétroéclairées en blanc, avec un contrôle total de son intensité, permettent quant à elles d'assurer son utilisation même avec une faible luminosité.Ce nouveau clavier signé Razer est disponible dès à présent, et affiché au tarif de 99,99 euros.