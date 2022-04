Test Roccat Vulcan TKL Pro : excellence des switch optiques et compacité

Relativement propre, l’interface de Roccat Swarm pourrait toutefois être un peu mieux organisée, un peu plus claire dans ses appellations. Bien sûr, on peut modifier la fonction de chaque touche, ajuster le EasyShift[+] et paramétrer le rétroéclairage, touche par touche. On peut aussi jouer sur quelques caractéristiques comme le délai de répétition des commandes, mais il n’est en revanche pas possible d’ajuster le taux d’interrogation et la création de profils / de macros gagnerait à être clarifiée.