HyperX rétrograde, et propose un clavier à membrane RGB abordable

Le plastique, c'est chic

Les claviers mécaniques, s'ils sont plus robustes et performants que leurs cousins à membrane, coûtent cher. Entre 100 et 150€ dans le cas de. Alors pour attirer dans son escarcelle les joueurs moins fortunés, la marque lance le, un clavier à membraneTroquant l'aluminium qui recouvre habituellement ses claviers, HyperX propose avec sonun périphérique tout de plastique vêtu. Comme son nom l'indique, ce nouveau clavier "low-cost" cède bien entendu à la mode du RGB, et permet d'afficher jusqu'à 16,8 millions de couleurs sur cinq zones distinctes de sa surface.Comme les autres claviers de la gamme Alloy, le Core RGB embarque la barre horizontale colorée sur sa partie supérieure - signe distinctif de la marque. Le clavier est en outre résistant aux liquides dans la limite de 120 ml déversés, "", écrit HyperX sur son site Enfin les touches du Alloy Core RGB sont dites silencieuses par le constructeur, et dotées d'un revêtement doux. Elles disposent enfin de la fonctionnalité anti-ghosting, évitant les fausses manipulations en appuyant inopinément sur plusieurs touches.Le Alloy Core RGB sera disponible dans les prochaines semaines dans vos meilleures crèmeries.