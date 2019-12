Dieselgate : une class action réunissant plus de 100 000 personnes lancée contre Volkswagen au UK

Les usagers britanniques concernés

Un procès de plus pour Volkswagen

Source : Automotive News Europe.

Depuis lundi 2 décembre, près 100 000 automobilistes britanniques réunis en collectif défient en justice le constructeur allemand.Au tribunal de Londres, Volkswagen est accusé d'avoir induit en erreur ses clients suite à l'affaire du Dieselgate. Révélé en 2015, ce scandale industriel prouvait que le groupe faisait passer ses voitures pour moins polluantes qu'elles ne l'étaient réellement, le tout au moyen d'un logiciel fraudeur embarqué.Au Royaume-Uni, 1,2 million de véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda sont concernés par ces révélations.Cette année, Volkswagen fait face à de nombreux procès partout en Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Résultat : l'entreprise accuse un coût de 29 milliards d'euros à ce jour, entre les rappels de véhicules et les procédures judiciaires.Pour ce nouveau procès, le premier enjeu consiste à prouver que les accusations sont valides d'un point de vue juridique. Pour les plaignants, le logiciel en question contrevient clairement à la réglementation européenne. Pour Volkswagen, la loi interdit seulement les logiciels qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle de pollution, et non ceux qui les améliorent.Une fois ce débat tranché, un second procès s'ouvrira pour déterminer les potentiels dommages financiers causés aux automobilistes. Nouvelle affaire à suivre !