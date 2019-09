La mobylette électrique Karmic OSLO se dévoile dans une campagne Kickstarter

© Karmic

Une puissance peu élevée

© Karmic

Un design étonnant qui privilégie le confort

© Karmic

Source : Elektrec

Avec son design très épuré, entre mobylette et vélo électrique, la OSLO a besoin de récolter 200 000 dollars sur Kickstarter pour être produite.Ce n'est pas la première fois que l'entreprise réalise une campagne depour ses vélos électriques - le Karmic Koben avait réussi à amasser plus de 250 000 dollars. Mais l'OSLO n'a rien à voir avec ce modèle électrique tout terrain : la nouvelle monture de Karmic est un objet hybride, à cheval entre mobylette et vélo.La machine sera dotée d'un cadre en aluminium, de freins à disques hydrauliques et de phares intégrés. Le moteur sera de 250 W et la batterie de 480 Wh, pour une promesse de 32 km/h et une autonomie maximale de 32 km. Une heure de vélo à vitesse maximale sans charge, donc, ce qui est un peu décevant.Ce qui distingue ce nouveau vélo électrique, c'est véritablement son design très particulier, avec un cadre bas et une très large assise. Entre la vitesse, le design et le siège, on sent de la part de Karmic une envie de confort pour ce véhicule urbain. L'engin pèsera un total de 20 kg, ce qui est peu pour une machine électrique de ce type. Le tout sera disponible pour 1 500 dollars et les premiersrecevront la machine dans un an.Au début du mois de septembre, Juiced Bikes, concurrent californien de OSLO, a également dévoilé un engin mi-mobylette, mi-vélo électrique, la Scorpion . Si vous nous demandez notre avis, notre cœur balance plus vers ce dernier modèle.